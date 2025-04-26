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Предупреждение синоптиков: В Баку ожидается сильный ветер

First News Media20:00 - Сегодня
Предупреждение синоптиков: В Баку ожидается сильный ветер

Объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой с 27 апреля до утра 29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в Нахчыванской АР, Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Агдере, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше, Хызы, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Сальяне, Уджаре, Кюрдамире, Саатлы, Сабирабаде, Зардабе, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Билясуваре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Губе, Агсу, Шамахы и Балакене ожидается западный ветер, порывы которого будут достигать 13.9-20.7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кельбаджаре, Лачыне, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гаджигабуле, Нефтчале, Гобустане, Гяндже, Самухе, Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Гусаре, Шеки, Огузе, Загатале, Гахе, Исмайыллы, Габале, Агдаше и Гёйчае северо-западный ветер усилится до 20.8-28.4 м/с.

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