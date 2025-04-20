В Казахстане марафон закончился смертью двоих участников

Два участника Almaty Half Marathon — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади — умерли во время преодоления дистанции.

Оба были опытными бегунами.

Об этом сообщил корпоративный фонд «Смелость быть первым», организовавший забег, пишет ТАСС.

Медицинские, экстренные службы и полиция сработали оперативно, однако, несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось.

Рсалиев регулярно участвовал в забегах с 2021 года и ранее успешно преодолевал дистанции 21,1 км и 10 км на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon. Сегодня, во время полумарафона, на первом километре дистанции по проспекту аль-Фараби ему внезапно стало плохо. Через минуту к нему подъехала бригада скорой помощи, пульс отсутствовал. «Предварительное заключение — тромбоэмболия лёгочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия», — сообщил врач бригады 2/51 Алибек Хожаназаров.

21-летний Ахмади ранее участвовал в забеге Winter Run 2025 на дистанции 10 км, зарегистрировался на полумарафон в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы. Во время полумарафона в Алматы на 16-м километре дистанции он потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, но смерть наступила до приезда скорой. «Предварительный диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии, острая сердечная недостаточность», — прокомментировала врач бригады 8/58 Айгерим Есдаулетова.

Корпоративный фонд «Смелость быть первым» выразил соболезнования родным и близким погибших. Организаторы связались с семьями бегунов и планируют оказать материальную помощь.

Исполнительный директор фонда Салтанат Казыбаева подчеркнула, что безопасность участников — приоритет организаторов. Она напомнила, что при регистрации на забег все участники, согласно принятой во всём мире практике, подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за своё здоровье.

«Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега. <...> Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со службами ДП и скорой медицинской помощи», — добавила Казыбаева.