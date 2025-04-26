В Джалилабаде задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Джалилабадском районе задержали водителя, управлявшего автомобилем под воздействием наркотиков.

Как сообщает Report, сотрудники дорожной полиции районного отдела полиции остановили из-за нарушения ПДД "Фольксваген", за рулем которого находился С. Асланлы.

Поскольку действия мужчины вызвали у правоохранителей подозрения, он был привлечен к медосвидетельствованию. По итогам обследования было установлено, что С.Асланлы находится в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

В его отношении был составлен протокол и направлен для рассмотрения в суд.