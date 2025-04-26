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Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:20 - Сегодня
Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в столице Монтенегро Подгорице.

Как передает АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 кг, в финале встретился с грузинским дзюдоистом Ильей Суламанидзе.

В решающем поединке летних Олимпийских игр «Париж-2024» З.Коцоев победил этого соперника, однако на этот раз уступил ему и занял второе место.

16:40

Представитель Азербайджана, олимпийский чемпион, Зелим Коцоев вышел в финал чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в столице Черногории Подгорице.

В решающей схватке в весовой категории до 100 кг Коцоев встретится с представителем Грузии Илией Суламанидзе.

Другой азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) поборется за бронзовую медаль с представителем ФРГ Эриком Абрамовым.

Источник: Report

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