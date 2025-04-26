Зелим Коцоев стал серебряным призером чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО
Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в столице Монтенегро Подгорице.
Как передает АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории до 100 кг, в финале встретился с грузинским дзюдоистом Ильей Суламанидзе.
В решающем поединке летних Олимпийских игр «Париж-2024» З.Коцоев победил этого соперника, однако на этот раз уступил ему и занял второе место.
16:40
Представитель Азербайджана, олимпийский чемпион, Зелим Коцоев вышел в финал чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в столице Черногории Подгорице.
В решающей схватке в весовой категории до 100 кг Коцоев встретится с представителем Грузии Илией Суламанидзе.
Другой азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) поборется за бронзовую медаль с представителем ФРГ Эриком Абрамовым.
Источник: Report