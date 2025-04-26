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В рамках конкурса «Восхождение» в пятый раз проведены интеллектуальные соревнования - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:30 - Сегодня
В рамках конкурса «Восхождение» в пятый раз проведены интеллектуальные соревнования - ОБНОВЛЕНО

Интеллектуальные соревнования под названием «Восхождение — Пятый элемент» организованы 26 апреля в рамках «Года Конституции и Суверенитета» среди победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Восхождение».

Как передает АЗЕРТАДЖ, сначала был показан короткий видеоролик, отражающий пятилетнюю деятельность и достижения конкурса «Восхождение». Затем заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев пожелал участникам успехов.

В квизе приняли участие 38 команд, или в общей сложности 220 человек. По итогам соревнования первое место заняла команда Əsas element, второе место досталось команде Parlaq zəka, а третье — команде XX Factor.

Интеллектуальные соревнования, организуемые конкурсом «Восхождение», проводятся уже в пятый раз и стали традицией. Отметим, что проведенный зимой прошлого года квиз был посвящен светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева; осенний квиз «Возрождение Азербайджана» — Дню восстановления независимости; весенний — «Году солидарности во имя зеленого мира», а квиз, состоявшийся в 2023 году, — 100-летнему юбилею общенационального лидера.

В завершение победители были награждены различными призами и дипломами.

Напомним, что конкурс «Восхождение» был учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают годовой план личного развития от наставников и премию в размере 20 тысяч манатов.

Распоряжение о проведении пятого конкурса «Восхождение» было подписано Президентом Ильхамом Алиевым 18 декабря 2024 года.

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