В Баку задержали водителя такси, прятавшего у себя пропавших девочек

В Баку сотрудники полиции задержали водителя такси, который прятал у себя дома объявленных в розыск как пропавших без вести девочек-подростков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате проведенных правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий были найдены объявленные ранее в розыск как пропавшие без вести А.Г. (2008) и Р.Г. (2007), которые покинули место жительства в поселке Маштага, не проинформировав членов семьи.

Позднее сотрудниками Сабунчинского РОП был задержан и привлечен к ответственности водитель такси, который укрывал девочек-подростков у себя в доме, зная, что их разыскивают.

"Расследование находится под контролем МВД", - уточнили в ведомстве.

Источник: Report