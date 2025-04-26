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ФСБ раскрыло детали убийства генерала Москалика - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:00 - Сегодня
ФСБ раскрыло детали убийства генерала Москалика - ОБНОВЛЕНО

Самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого был убит генерал Ярослав Москалик, было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.

Это следует из видео ФСБ РФ, снятом на месте подрыва в Балашихе.

На кадрах показаны части самодельного взрывного устройства, болты и гвозди, которыми оно было начинено. Также был найден ноутбук, с которого велось наблюдение из машины за генералом, а также мобильный телефон.

На видео также показан подозреваемый, которого сняла за рулем взорвавшейся машины камера уличного наблюдения.

21:30

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика был задержан в Турции.

Об этом ТАСС сообщили информированные источники.

"Он был задержан в Стамбуле после прибытия из Москвы", - сказали источники.

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