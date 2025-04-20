Cпрос на «дубайский шоколад» привёл к дефициту фисташек

Глобальный дефицит фисташек возник в мире из-за ажиотажа вокруг «дубайского шоколада», который стал «вирусным» в сети интернет в 2024 году.

Как передает РТ, по данным газеты Financial Times, это усугубило существующую в мире нехватку фисташек и спровоцировало резкий рост цен.

Отмечается, что за год стоимость ядер фисташковых орехов увеличилась с $7,65 до $10,30 за фунт. Ряду магазинов пришлось ограничивать количество плиток шоколада, отпускаемых в одни руки.