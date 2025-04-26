Число погибших при взрыве в порту на юге Ирана возросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших и погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана возросло до 750 и 8 соответственно, принимаются меры по локализации пожара на месте ЧП.

Об этом сообщил глава МВД исламской республики Эскандар Момени.

"Главной задачей сейчас является спасение пострадавших и полное тушение пожара. На данный момент около 750 человек получили ранения и 8 человек погибли", - сказал он в эфире телеканала IRIB.

"На месте присутствуют спасательные и правоохранительные органы, и мы надеемся, что полный контроль над ситуацией будет достигнут в течение ближайших нескольких часов", - добавил он.

Источник: ТАСС

19:35

Число погибших в результате взрыва в иранском порту , расположенном на юге страны, увеличилось до пяти.

Об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде.

"Число погибших в результате взрыва достигло пяти", - сказал он в эфире телеканала IRIB. "Число пострадавших хоть и продолжает расти, но многие быстро покидают медучреждения [получив помощь]", - добавил Хасанзаде.

По его словам, в данный момент ситуация находится под контролем, все службы работают, в район происшествия были направлены несколько вертолетов из соседних провинций для тушения возгораний.

17:10

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива.

Об этом сообщил глава службы спасения Ирана.

"К настоящему моменту подтверждена гибель четырех человек в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи", - сказал он в эфире телеканала IRIB.

15:55

Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива на юге Ирана, возросло до 516.

Об этом сообщил представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст.

"Общее число пострадавших достигло 516", - цитирует его агентство Tasnim.

Информации о погибших представитель экстренной службы не привел.

15:00

Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, расположенном на побережье Персидского залива достигло 281, сообщило агентство Mehr.

14:15

По меньшей мере 47 человек получили травмы при взрыве в порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 км к западу от города Бендер-Аббас на побережье Персидского залива.

Об этом сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган.

"По предварительным данным, в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас пострадали 47 человек", - приводит его слова агентство Fars.

Источник: ТАСС

13:35

Мощный взрыв произошел на территории морского порта, расположенного в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Причины и подробности случившегося не уточняются.