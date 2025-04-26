Трамп пригрозил Путину

России не следовало обстреливать украинские города в последние дни.

Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

«У Путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в последние несколько дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, он просто тянет меня за собой, и с ним нужно поступить по-другому, через «банковские» или «вторичные санкции»? Слишком много людей погибает!!!» - написал Трамп.