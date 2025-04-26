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В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:10 - Сегодня
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном - ОБНОВЛЕНО

Третий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана, проходивший в Омане на политическом и экспертном уровнях, завершился.

Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее данным, делегации экспертов Ирана и США сумели конкретизировать некоторые детали касательно ожиданий и требований двух сторон по будущему соглашению. Отмечается, что нынешний этап диалога завершен, так как обе переговорные группы вынуждены вернуться домой для получения дальнейших инструкций от властей.

12:30

Третий раунд американо-иранских переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики начался в Маскате при оманском посредничестве.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

11:00

Третий раунд переговоров между США и Ираном на высоком уровне начнется после технических консультаций, в ходе которых делегации двух стран обсудят детали потенциального соглашения по иранской ядерной программе.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник в Маскате.

Состоится очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Площадку для переговоров предоставил Оман, который выступает посредником в процессе урегулирования. Предыдущие два раунда переговоров также прошли при оманском посредничестве.

Иранскую делегацию на политических переговорах возглавит министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон возглавит экспертную группу на технических консультациях. Иран на консультативной встрече будут представлять заместители министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

Изначально консультативная встреча на уровне экспертов должна была пройти в Маскате 23 апреля. По словам источника ТАСС, американская администрация попросила отложить консультации через оманских посредников, которые передали это предложение иранской стороне. Представители США объяснили отсрочку "логистическими трудностями". Как сообщил источник, члены американской делегации, которые планировали прибыть в Маскат, были вынуждены изменить свои планы из-за визита в Вашингтон премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Источник: ТАСС

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