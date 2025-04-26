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Глава МИД Ирана выразил удовлетворенность переговорами с США по ядерной сделке

First News Media21:05 - Сегодня
Глава МИД Ирана выразил удовлетворенность переговорами с США по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что удовлетворен ходом переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в беседе с журналистами в эфире иранского государственного телевидения.

"Мы удовлетворены ходом переговоров, обе стороны настроены серьезно. В отношении достижения соглашения я настроен оптимистично, но сдержанно", - отметил он.

Арагчи заявил, что диалог прошел в более серьезной атмосфере, но обнаружились некоторые разногласия, поэтому сторонам необходимо провести дома дополнительные консультации: "Третий раунд переговоров оказался более серьезным, чем предыдущие, постепенно углубляемся в технические детали".

По его словам, эксперты МАГАТЭ могут присоединиться к следующему раунду диалога.

"Теперь мы постепенно выходим за рамки общих вопросов и переходим к деталям. Сегодня у нас были эксперты по экономическим вопросам. Думаю, на следующей встрече к нам присоединятся эксперты из МАГАТЭ", - сказал министр.

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