В Загатале проводятся работы по предотвращению наводнений - ФОТО

На горных реках, протекающих по территории Загатальского района, начаты превентивные мероприятия против наводнений.

Об этом Report сообщили в местном управлении эксплуатации водно-мелиоративных систем при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, специалисты ведомства приступили к берегоукрепительным работам, в соответствии с утвержденным планом параллельно проводится очистка русел рек.

В управлении отметили, что на берегах семи рек, протекающих по территории района, построено 45 км дамб, для защиты сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов проведены ремонтные работы на каменно-бетонных дамбах общей протяженностью 100 погонных метров.

Кроме того, с использованием тяжелой техники выполнены работы по возведению земляных валов и очистке речного русла объемом свыше 236 тыс. кубометров.