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Обнародованы цены на квартиры в 9 районах Баку

First News Media17:55 - Сегодня
Обнародованы цены на квартиры в 9 районах Баку

Общественное объединение "Общество оценщиков Азербайджана" проанализировало цены на квартиры в 9 из 12 районов Баку.

Об этом сообщил председатель организации Вугар Орудж.

По его словам, средняя цена по региону рассчитывалась путем сбора информации о цене продаж квадратного метра квартир в новых и старых жилых домах, расположенных в самых известных улицах столицы. Также определена разница в цене новых и старых построек.

В Низаминском районе цены на новостройки колеблются в пределах 2 780–3 025 манатов за 1 кв.м., а на старые здания — в пределах 2 533–2 610 манатов. Средняя цена по району составляет 2 633 маната. Разница в цене между новыми и старыми зданиями колеблется на уровне 9–15%.

В Хатаинском районе цены на новостройки колеблются от 2 020 до 3 408 манатов, а на старые здания — от 1 806 до 3 050 манатов. Средняя цена по району составляет 2 467 манатов. Разница в цене между новыми и старыми зданиями колеблется в пределах 7–19%.

В Ясамальском районе цены на новостройки варьируются от 2 205 до 3 985 манатов, а на старые здания — от 1 940 до 3 182 манатов. Средняя цена по району составляет 2 822 маната. Разница в цене - 5–24%.

В Наримановском районе цены на новостройки колеблются от 2 517 до 3 980 манатов, а на старые здания — от 2 312 до 3 250 манатов. Средняя цена по району составляет 3 006 манатов. Разница в ценах - 3,4–16,5%.

В Насиминском районе цены на новостройки колеблются от 2 375 до 4 115 манатов, а на старые здания — от 2 014 до 3 742 манатов. Средняя цена по району составляет 3 126 манатов. Разница в цене между новыми и старыми зданиями колеблется в пределах 3-45%.

В Бинагадинском районе цены на новостройки варьируются в пределах 2 583–2 941 манат, а на старые здания — 1 536–2 710 манатов. Средняя цена по району составляет 2 563 маната. Разница в цене между новыми и старыми зданиями колеблется в пределах 7–42%.

В Сураханском районе цены на новостройки колеблются в пределах 1 752–2 230 манатов, а на старые здания - 1 420–1 995 манатов. Средняя цена по району составляет 1 836 манатов. Разница в цене - 10–23%.

В Хазарском районе цены на новостройки колеблются от 1 930 до 2 195 манатов, а на старые здания — от 1 635 до 1 845 манатов. Средняя цена по району составляет 1 913 манатов. Разница в цене между новыми и старыми зданиями колеблется в пределах 14–24%.

В Сабунчинском районе цены на новостройки варьируется от 2 120 до 2 562 манатов, а на старые здания — от 1 875 до 2 239 манатов. Средняя цена по району составляет 2 226 манатов. Разница в цене - 10–17%.

Источник: Report

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