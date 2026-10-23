Зеленский назвал место и сроки трёхсторонней встречи Украины, США и России

Первая техническая встреча представителей Украины, США и России в трёхстороннем формате состоится в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщает Reuters, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, после технических переговоров может состояться встреча лидеров трёх стран.

Зеленский сообщил, что в пятницу провёл переговоры со специальными представителями Президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В начале недели они также лично встретились с Президентом России Владимиром Путиным.

Встречу планируется провести как можно скорее в первой половине ноября. Зеленский отметил, что её проведение во многом зависит от позиции России, обвинив Москву в срыве аналогичных переговоров в октябре.

По его словам, возможное мирное соглашение должно включать надёжные гарантии безопасности, в том числе финансовую помощь на следующие десять лет для сохранения боеспособности украинской армии. Он также подчеркнул необходимость участия европейских стран в переговорах.

Зеленский сообщил, что украинские военные по-прежнему сталкиваются с ограничениями при использовании спутниковой связи Starlink, несмотря на заверения Президента США Дональда Трампа о восстановлении работы системы.

Украина также ожидает поставки очередной, ранее согласованной партии зенитных ракет.