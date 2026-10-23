 Зеленский назвал место и сроки трёхсторонней встречи Украины, США и России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Зеленский назвал место и сроки трёхсторонней встречи Украины, США и России

Редакция 1news23:20 - 23 / 10 / 2026
Зеленский назвал место и сроки трёхсторонней встречи Украины, США и России

Первая техническая встреча представителей Украины, США и России в трёхстороннем формате состоится в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщает Reuters, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, после технических переговоров может состояться встреча лидеров трёх стран.

Зеленский сообщил, что в пятницу провёл переговоры со специальными представителями Президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В начале недели они также лично встретились с Президентом России Владимиром Путиным.

Встречу планируется провести как можно скорее в первой половине ноября. Зеленский отметил, что её проведение во многом зависит от позиции России, обвинив Москву в срыве аналогичных переговоров в октябре.

По его словам, возможное мирное соглашение должно включать надёжные гарантии безопасности, в том числе финансовую помощь на следующие десять лет для сохранения боеспособности украинской армии. Он также подчеркнул необходимость участия европейских стран в переговорах.

Зеленский сообщил, что украинские военные по-прежнему сталкиваются с ограничениями при использовании спутниковой связи Starlink, несмотря на заверения Президента США Дональда Трампа о восстановлении работы системы.

Украина также ожидает поставки очередной, ранее согласованной партии зенитных ракет.

Поделиться:
462

Актуально

Политика

МИД: Все граждане Азербайджана спасены с подбитого у берегов Румынии судна

В мире

Девлет Бахчели: отношения Турции и Азербайджана выше временных разногласий

Политика

Лидер турецких националистов встретился с послом Азербайджана - ВИДЕО

Мнение

Франция душит волю Корсики к свободе демографическим инжинирингом

В мире

Девлет Бахчели: отношения Турции и Азербайджана выше временных разногласий

Зеленский назвал место и сроки трёхсторонней встречи Украины, США и России

Трамп: Мы бы могли, если бы хотели, забрать всю нефть Ирана

Россия объявила о прекращении огня на херсонском направлении

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

В Париже число задержанных достигло 100 человек перед началом демонстраций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

При наезде грузовика на паломников в Индии погибли 15 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Зеленский: Украина готова на мирную сделку с потерей территорий - ВИДЕО

Певец Navai начал писать новые песни прямо в СИЗО Казахстана

Последние новости

Девлет Бахчели: отношения Турции и Азербайджана выше временных разногласий

Сегодня, 01:36

Азербайджан подтвердил курс на защиту прав людей с инвалидностью

23 / 10 / 2026, 23:48

Азербайджанский таэквондист завоевал серебряную медаль на международном турнире

23 / 10 / 2026, 23:44

В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО

23 / 10 / 2026, 23:40

Зеленский назвал место и сроки трёхсторонней встречи Украины, США и России

23 / 10 / 2026, 23:20

Роналду стал первым действующим спортсменом, заработавшим более $2 млрд за карьеру

23 / 10 / 2026, 23:00

Трамп: Мы бы могли, если бы хотели, забрать всю нефть Ирана

23 / 10 / 2026, 22:40

Девлет Бахчели подчеркнул значимость единства Азербайджана и Турции

23 / 10 / 2026, 22:22

В Гёйгёле нашли тело мастера в доме, где он проводил ремонт

23 / 10 / 2026, 22:00

Россия объявила о прекращении огня на херсонском направлении

23 / 10 / 2026, 21:40

Чемпионат Европы: три наших боксера вышли в финал, двое завоевали бронзовые медали

23 / 10 / 2026, 21:20

Председательство в Совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда возложено на Азербайджан

23 / 10 / 2026, 21:00

Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло

23 / 10 / 2026, 20:40

Стали известны имена спасённых азербайджанцев с атакованного судна в Чёрном море

23 / 10 / 2026, 20:20

В столице Кении обрушилось 12-этажное здание, под завалами могут быть люди - ВИДЕО

23 / 10 / 2026, 20:18

Лидер турецких националистов встретился с послом Азербайджана - ВИДЕО

23 / 10 / 2026, 20:04

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

23 / 10 / 2026, 19:45

Арестован тиктокер «İsican»

23 / 10 / 2026, 19:30

МИД: Все граждане Азербайджана спасены с подбитого у берегов Румынии судна

23 / 10 / 2026, 19:10

Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд»

23 / 10 / 2026, 19:00
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55