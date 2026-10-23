Роналду стал первым действующим спортсменом, заработавшим более $2 млрд за карьеру

Португальский футболист Криштиану Роналду первым среди действующих спортсменов преодолел отметку в $2 млрд совокупных карьерных доходов. Об этом сообщает Forbes.

При подсчёте учитывались зарплата, премиальные, рекламные контракты и доходы от бизнеса до вычета налогов и выплат агентам.

Роналду также удерживает рекорды сборной Португалии по количеству голов и проведённых матчей. На его счету 146 голов в 233 официальных встречах за национальную команду.

Лучшим результатом сборной Португалии на чемпионатах мира остаётся четвёртое место, занятое в 2006 году, когда Роналду уже выступал за национальную команду.