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Политолог о визите Пезешкиана: Иран готов разрешать проблемы с Азербайджаном конструктивно

First News Media16:23 - Сегодня
Политолог о визите Пезешкиана: Иран готов разрешать проблемы с Азербайджаном конструктивно

Иран активно ищет пути улучшения отношений с Азербайджаном.

Такое мнение высказал 1news.az известный политолог, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул), профессор Ровшан Ибрагимов, комментируя нынешний официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

«Стоит отметить, что визит президента Ирана в Азербайджан состоялся после продолжительного перерыва. Долгое время на таком высоком уровне Азербайджан не посещали. Это, безусловно, связано с тем, что Иран активно ищет пути улучшения отношений с Азербайджаном.

На этот процесс влияют как внутренние, так и внешние факторы. Возможно, не последнюю роль играет и тот факт, что нынешний президент Ирана — азербайджанец. Это также важно в контексте двусторонних отношений», - отметил политолог.

По его словам, в любом случае, Иран сегодня подходит к ситуации более конструктивно и пытается разрешать проблемы, с которыми сталкивались обе страны. «Важно отметить, что политическая и экономическая повестка идут параллельно и не пересекаются. Даже в условиях политических катаклизмов экономические связи между Ираном и Азербайджаном развивались, хотя и медленно, но стабильно», - сказал Ибрагимов.

Конечно, во время визита будут обсуждаться не только экономические вопросы, но и вопросы, касающиеся ситуации вокруг Ирана, считает политолог.

«Одним из таких вопросов, возможно, станет ситуация с возможной военной операцией против Ирана. Иран, в свою очередь, надеется на сохранение нейтралитета Азербайджана в этих вопросах. И, думаю, так и будет, поскольку Азербайджан изначально занимал взвешенную позицию в отношении потенциальных конфликтов в регионе, в том числе и по отношению к Ирану», - подчеркнул эксперт.

Политолог выразил уверенность, что встреча пройдет в конструктивном ключе: «Такая встреча в Азербайджане давно была необходима, и, думаю, она принесет положительные результаты».

Однако, по мнению эксперта, нельзя исключать, что структура управления в Иране неоднородна: существуют как секулярная, так и клирикальная части. «Несмотря на конструктивные отношения в секулярной части, клирикалы иногда проявляют негативное отношение к Азербайджану. Тем не менее, я надеюсь, что обе части — и секулярная, и клирикальная — смогут выработать единую позицию по отношению к Азербайджану, что будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений», — заключил он.

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