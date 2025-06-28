Национализм по инструкции: Как в России преследуют азербайджанцев и зачем это нужно Кремлю

Россия всё чаще напоминает не федерацию, а этническую пирамиду: наверху — "коренные", внизу — так называемые "люди второго сорта".

В последние месяцы эта конструкция перестаёт быть риторической — она становится орудием прямого насилия. Силовая операция в Екатеринбурге против семьи Сафаровых — это не "эксцесс исполнителя", а один из эпизодов тщательно выстроенного тренда.

Итак, 27 июня в нескольких районах Екатеринбурга сотрудники ФСБ и МВД Российской Федерации провели обыски в квартирах азербайджанцев. Девять человек задержаны, трое в тяжёлом состоянии в больнице.

Два брата — Зияддин и Гусейн Сафаровы — убиты. По официальной версии, операция якобы связана с делом 20-летней давности. Но соседи и знакомые утверждают: ни один из мужчин не скрывался, не нарушал закон, они жили с семьями, работали. Так что всё случившееся выглядело как показательная расправа.

Причём отработанная до последнего пункта.

События в Екатеринбурге — не изолированный инцидент. Они вписываются в тревожную картину: в России идёт системное давление на мигрантов и граждан, чья фамилия звучит "не по-русски". Формальные гражданские права обнуляются, если ты таджик, узбек, дагестанец или азербайджанец. Национальность становится уязвимостью.

Кремль, загнанный в международную изоляцию, ищет внутреннего врага. Мигрантов шантажируют: фабрикуют уголовные дела, угрожают семьям, вынуждают подписывать контракты на участие в войне.

Обещают компенсации — не платят. Вернувшихся снова шантажируют. Этот механизм давно описан правозащитниками, но именно сейчас он приобретает масштаб государственной программы.

Даже граждане России, если они не "этнические русские", становятся мишенями — под предлогом борьбы с экстремизмом, наркотиками или нарушениями миграционного режима. Их арестовывают, прессуют, отправляют на войну. А параллельно — бьют и по другим направлениям.

История с отказом во въезде депутату Милли Меджлиса, прибывшему в Астрахань по официальному приглашению, уже затрагивает уровень межгосударственных отношений. Атаки на азербайджанские сайты, описанные в отчёте парламентской комиссии Милли Меджлиса АР, по данным расследователей, координировались из России. Всё это — элементы одного сценария, где давление оказывается как на граждан, так и на государство.

Азербайджан до сих пор не забыл трагедию декабря 2024 года, когда пассажирский самолёт авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, был сбит ракетой российского ПВО. Экипаж попытался совершить экстренную посадку в Актау, однако самолёт потерпел крушение недалеко от взлётно-посадочной полосы.

Погибли 38 человек. Азербайджанская сторона, опираясь на расследование, прямо обвинила российскую армию в гибели лайнера. Москва уклоняется от ответственности, ограничиваясь формальными выражениями сожаления. Для Баку этот вопрос остаётся открытым — как вопрос справедливости, человеческой памяти и международного права.

Пропаганда тоже не молчит. Соловьёв, Киселёв и другие рупоры режима делают заявления, от которых пахнет не просто ксенофобией, а открытым подстрекательством. Их цель — создать образ врага внутри страны. Всё чаще этот враг — мусульманин, кавказец, азербайджанец.

Особую тревогу вызывает активизация ультранационалистической организации "Русская община", наследника шовинистских движений 90-х. Её лидеры, выступающие с лозунгами о "русской культурной гегемонии", участвуют в координации кампаний против мигрантов, сотрудничают с региональными силовиками и претендуют на роль "народных стражей". На деле — это политизированная охрана этнической чистоты.

На фоне явных неудач в Украине, санкций и экономического обвала, Кремлю нужно переключить общественное раздражение.

Южный Кавказ — идеальный объект. Не случайно Кочарян и Саргсян — политики из прошлого и российские агенты влияния — вновь зазвучали в Ереване в полный голос. Реваншизм в Армении — не внутренний процесс, а экспортируемая идея. Её цель — дестабилизировать регион и вновь втянуть его в войну.

Азербайджан должен ответить — с достоинством, но твёрдо. Защита своих граждан, где бы они ни находились — не только дипломатическая обязанность, но и вопрос национального достоинства. Каждый эпизод — от шантажа до убийства — должен быть зафиксирован, заархивирован и поставлен на повестку. Чтобы не повторилось. Чтобы не простилось.

Сегодняшняя Россия всё громче говорит на языке ненависти. Но это не значит, что нужно отвечать тем же. Важно — говорить. Громко, последовательно, аргументированно. Потому что молчание — это согласие. А на согласие с унижением мы не подписывались.

Редакция 1news.az

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