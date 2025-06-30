Гюльшан Пашаева о негативных тенденциях в отношениях между Российской Федераций и Азербайджанской Республикой

Отношения между Азербайджаном и Россией все чаще оказываются в эпицентре политической турбулентности — от трагедии с пассажирским рейсом Баку–Грозный до резонансных задержаний азербайджанцев с применением силы, приведших к смерти людей. Что стоит за нарастающим напряжением, каковы истоки нынешнего охлаждения? Эти и другие вопросы мы задали депутату Милли Меджлиса, члену правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Гюльшан Пашаевой.

В последние полгода периодически обостряются двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией. Какое событие, по-вашему, можно считать точкой отсчета этого процесса?

Все началось с авиакатастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Баку-Грозный, произошедшего 25 декабря 2024 г. По предварительным результатам расследования, наличие множественных отверстий в корпусе самолёта и характер ранений пассажиров и членов экипажа инородными фрагментами говорит о том, что самолёт потерпел крушение после «внешнего физического и технического воздействия».

Хотя через несколько дней президент России Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с тем, что этот инцидент произошел в воздушном пространстве России, официально так и не было признано, что причиной падения воздушного судна были российские средства ПВО, отражавшие нападение украинских беспилотников. Ясно, что самолет был подбит не преднамеренно, однако было бы справедливо, если российская сторона признала бы свою вину, принесла бы извинения азербайджанской стороне и возместила бы ущерб компании AZAL, пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

К сожалению, до сих пор, этот инцидент окончательно не урегулирован, а виновники гибели 38 человек (на борту самолета находилось 67 человек, из которых выжило только 29) пока не привлечены к уголовной ответственности и не наказаны.

Несколько месяцев назад была организована кибератака на азербайджанские информационные ресурсы, за которой, как сообщалась, стояла Россия. С чем это могло быть связано?

Действительно, 20 феврале 2025 года была организована масштабная кибератака на правительственные СМИ Азербайджана, в частности, на медиаресурсы Global Media Group.

2 мая 2025 года в Милли Меджлисе состоялись общественные обсуждения на эту тему. В своем выступлении председатель временной комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам депутат Рамид Намазов обнародовал факты о причастности российской кибергруппировки АРТ29 (Cozy Bear, также известной как Midnight Blizzard и The Dukes) к этой атаке и упомянул, что данная группа специализируется на кибероперациях особой важности. По его мнению, прекращение деятельности Российского информационно-культурного центра «Русский дом», не зарегистрированного как юридическое лицо в Азербайджане, и обсуждение ликвидации представительства «России Сегодня» (Sputnik) в Азербайджане стали причиной этого кибервмешательства.

Что можно сказать о недавнем инциденте с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге, который привел к новому витку напряженности в двусторонних отношениях?

Согласно сообщениям российской стороны, после того как из архивов были подняты уголовные дела об убийствах и покушениях на убийства в рамках расследования преступлений прошлых лет, в частности 2001 года, в Екатеринбурге были задержаны десятки азербайджанцев.

Однако, при задержании двое азербайджанцев погибли, некоторые получили тяжелые телесные повреждения.

Конечно, кто-то в России, может трактовать эти события как борьбу с так называемой «этнической преступностью». Между тем, Россия многонациональная государство и здесь проживают представители более 190 народов. По переписи населения 2021 года, русские составляют 80,85% (105,6 млн. из 130,6 млн., указавших свою национальную принадлежность), а представители других национальностей — 19,15 % (25 млн. чел). Также следует указать, что 11,3% от 147,2 млн. жителей России в целом составляют лица, не указавшие свою национальность. Таким образом, как минимум, одну пятую часть населения составляют представители других национальностей, в том числе и азербайджанцы.

Как в любом правовом государстве соответствующие органы Российской Федерации должны были соблюдать общепризнанные международно-правовые нормы при задержании лиц, которые содержатся в таких документах как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и не должны были допустить актов насилия, которые произошли в случае задержания братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых.

К сожалению, этот случай показывает, что в России все еще встречаются проявления шовинистических настроений по отношению к представителям другим народов. Как известно, существуют определенные негативные примеры дискриминационного отношения к представителям стран Центральной Азии в России. Этот случай показывает, что азербайджанцы также не составляют исключения.

Сегодня исключительно важно, чтобы было проведено незамедлительное и объективное расследование этих событий, а все виновные должны быть привлечены к ответственности и наказаны.

Что можно сделать, что остановить развитие негативных тенденций в двусторонних отношениях России и Азербайджана?

Во-первых, нельзя забывать о том, что Россия и Азербайджан были и остаются соседними государствами, отношения между которыми регулируются, в частности, положениями, которые отражены в Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

Во-вторых, оба государства имеют широкий круг общих интересов, начиная от проекта «Север-Юг», заканчивая проблемами Каспия.

Во-третьих, существуют силы, в том числе и внутри России, которые не заинтересованы в высоком уровне отношений России с Азербайджаном. И здесь свое веское слово после политиков и дипломатов, должны сказать и представители экспертного сообщества обеих стран, которым следует объективно проанализировать создавшуюся ситуацию и предложить взвешенные решения, чтобы исключить повторения нынешних событий.