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Заур Мамедов: Россия использует «диаспорскую карту», пытаясь оказать давление на Азербайджан

Фарида Багирова13:13 - Сегодня
Заур Мамедов: Россия использует «диаспорскую карту», пытаясь оказать давление на Азербайджан

Произошедшее в Екатеринбурге представлено как криминальный случай, однако за ним скрываются глубокие политические подтексты, убежден глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

«Несмотря на то, что Азербайджан и Россия традиционно считаются близкими партнерами, в последнее время в двусторонних отношениях стала ощущаться напряженность. Правда, определенные противоречия возникали и ранее, но нынешняя конфронтация вышла в общественную плоскость.

Грубые действия российских силовиков в Екатеринбурге, особенно при несопротивлении со стороны убитых азербайджанцев является откровенным и серьезным нарушением закона. И это можно расценивать как использование против Азербайджана диаспорской карты.

Увеличение числа прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией в 2023–2025 годах и перспектива открытия - впервые за 200 лет - новой страницы в отношениях двух государств формируют совершенно новую политическую конфигурацию на Южном Кавказе. Ключевые факторы, вызывающие обеспокоенность Москвы, сводятся к следующему:

- Усиление интеграции Армении с Западом;

- Переход Москвы из статуса посредника к статусу наблюдателя;

- Рост политического веса Турции в регионе и постепенное движение Армении в сторону Запада.

Тревожный сигнал для России представляет и нормализация армяно-турецких отношений. Если между Арменией и Турцией будут открыты границы и полностью восстановлены дипломатические отношения, то Армения получит более широкие экономические и политические альтернативы. Но причем тут Азербайджан.

Многовекторная внешняя политика Азербайджана позволяет ему сохранять баланс интересов между ключевыми региональными игроками. Такой курс направлен на параллельное поддержание дипломатических и экономических отношений с Россией, Турцией, ЕС и США.

Азербайджан стремится проводить независимую внешнюю политику, сохраняя баланс в военной и дипломатической сферах, одновременно опираясь на реальные партнерства для обеспечения стабильности и экономического прогресса в регионе.

Что касается азербайджано-российских отношений, то они вступили в новую фазу. В этой фазе Россия начала использовать более открытые инструменты для сохранения своего влияния. И в этом контексте случай с ОМОНом - это не просто инцидент, а некая форма политического сигнала, адресованного Баку.

На фоне этих событий Азербайджан, сохраняя сбалансированную, но принципиальную позицию, укрепляет свое региональное лидерство и становится одним из главных акторов в формировании реальной геополитической архитектуры поствоенного периода.

В постконфликтный период Азербайджан сделал ряд стратегически значимых шагов и жестов в адрес России. Возникает закономерный вопрос: почему, несмотря на эти шаги, Россия продолжает придерживаться максималистской позиции по отношению к региональным процессам?

Есть две особо чувствительные для Москвы темы:

1. Не допустить перехода стран СНГ под военно-политический «зонт» Запада;

2. Не допустить вступления этих стран в военные блоки Запада.

Есть ли между Азербайджаном и Россией противоречия по этим вопросам? Нет. Наоборот, во многих аспектах позиции и интересы двух стран совпадают. Более того:

- Азербайджан не присоединился к антироссийским санкциям;

- В рамках транспортного коридора Север-Юг, Азербайджан обеспечил транзит российских грузов в Иран и Индию;

- Азербайджанская железнодорожная и транзитная политика создала для России альтернативные маршруты;

- В период нанесения Израилем ударов по Ирану, Россия смогла вывести часть своих граждан из Ирана в Азербайджан, где их приняли, разместили в отелях и проводили на высоком уровне. В знак признательности в Баку даже был организован небольшой концерт.

И главное - внешнеполитическая линия Азербайджана стабильна. Будучи членом Движения неприсоединения, страна не ставит перед собой цель вступления в какие-либо военно-политические альянсы, ни в НАТО, ни даже в ЕС. То есть нет ничего, что могло бы вызывать у России раздражение. Однако, судя по всему, некоторые силы хотят испортить отношения между двумя странами. Так, на фоне адекватных действий Азербайджана мы стали свидетелями инцидента с самолетом и отсутствия наказания виновных.

Все эти процессы демонстрируют, что Азербайджан способен проводить устойчивую, многовекторную политику, опирающуюся на собственные интересы. Основу этого подхода формируют следующие элементы:

- Стратегический союз с Турцией;

- Конструктивное, основанное на уважении суверенитета, сотрудничество с Россией;

- Прагматичный подход с ЕС в сферах энергетики и логистики;

- «Зеркальная политика» в отношениях с Ираном.

Кстати, об Иране... В период 12-дневной войны с Израилем, в Тегеране вновь участились необоснованные обвинения в адрес Азербайджана о якобы «сотрудничестве с израильской стороной». И здесь тоже есть очевидные причины – это поступательно усиливающаяся роль Турции и укрепляющаяся безопасность Азербайджана.

Политика Азербайджана последних лет отражает ключевые принципы международных отношений - реализм, неореализм и неолиберализм: основной акцент на государственных интересах, суверенитете, балансе сил, гибкой дипломатии и экономическом сотрудничестве.

Формула «не уступать никому Кавказ» для Азербайджана – это не только контроль над территорией, это еще и вопрос регионального влияния, культурного суверенитета и стратегической автономии.

Азербайджано-иранские и азербайджано-российские отношения должны быть выстроены на основе прагматизма и реализма, и так или иначе, но рано или поздно это произойдет. Последние 30 лет показали, что отношения между Азербайджаном и Россией могут развиваться на основе взаимного уважения. Опыт 1990-х годов свидетельствует о том же.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - человек, который стоит за каждым своим словом. Его политика отличается прагматизмом и искренностью. Каждое государство - независимо от размеров и влияния - обязано уважать Азербайджан. Это - основополагающий и принципиальный подход».

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