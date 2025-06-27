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Демократия по-армянски и лицемерие Запада: Почему репрессии в Иреване остаются без внимания правозащитных институтов

First News Media17:50 - Сегодня
Демократия по-армянски и лицемерие Запада: Почему репрессии в Иреване остаются без внимания правозащитных институтов

Западные дипломаты так долго и настойчиво представляли «армянскую демократию» как «редкий островок свободы» на Южном Кавказе, что, казалось бы, эта конструкция в международном политическом сообществе чуть ли не утвердилась как аксиома.

На деле этот самый «островок» уже давно оброс репрессивными рифами - от политически мотивированных преследований оппозиции до систематического подавления инакомыслия.

В середине июня Иреван наглядно продемонстрировал, что методы давления на неугодных в Армении мало чем отличаются от практик авторитарных режимов. Силовые структуры задержали российского миллиардера, главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, расценив его громкие заявления в защиту Армянской апостольской церкви как вмешательство в политику и призыв к насильственному захвату власти. Параллельно был запущен процесс национализации его активов.

Понятно, что Карапетян – человек, крайне далекий от идеалов как честной политики, так и прозрачного бизнеса. Более того, стоит напомнить, что именно он вместе с другими армянскими бизнесменами в 2021 году был объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном провозе боеприпасов на территории Азербайджана в период оккупации.

Но если говорить о характере действий армянских властей в его отношении, то они отличаются очевидными элементами демонстративной расправы, свидетельствуя скорее о стремлении устранить с пути неугодного оппонента, чем следовать принципам правосудия.

Чуть позже под давление армянского властного аппарата попал лидер движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Ему предъявили обвинение по статьям о подготовке теракта, организации массовых беспорядков и попытки насильственного захвата власти. По версии следствия, священнослужитель завербовал больше тысячи бывших силовиков, закупил «тысячи зажигательных средств» и собирался парализовать Ереван отключением светофоров и электричества; в качестве вещественных доказательств показали аудиофайлы и горсть дымовых шашек.

Затем армянская полиция окружила здание Ширакской епархии: против ее предстоятеля архиепископа Микаэла Аджапахяна возбуждено дело по статье о публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и захвату власти.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян запустил беспрецедентную кампанию против всей церковной верхушки, открыто предложив сместить католикоса Гарегина II, обвинив его в нарушении обета безбрачия.

Опять же, ударившиеся в политику армянские священники, так же, как и олигарх Карапетян, никакой симпатии не вызывают - один сколотил миллиарды на монополиях, других неоднократно обвиняли в непрозрачном обращении с безотчетными потоками пожертвований.

Однако факт остается фактом: «демократические» армянские власти бросают оппонентов за решетку и устраивают силовые шоу, и все это остается без особого внимания западных институтов. Ни экстренных резолюций, ни четко сформулированной официальной позиции из Брюсселя, Страсбурга, Вашингтона не последовало. Это особенно бросается в глаза на контрасте быстроты и рвения, с которыми западные институты принимают предвзятые заявления и резолюции в отношении Азербайджана.

От Европарламента до малоизвестных НПО – эти структуры словно выстраиваются в очередь, чтобы по надуманным причинам призывать бойкотам и санкциям, и принимать предвзятые резолюции в адрес Баку. Закрывая глаза на то, что в Азербайджане задержания и аресты сопровождаются официально сформулированными обвинениями, конкретным указанием состава правонарушений и представленной доказательной базой. Именно так и проявляются те самые двойные стандарты, о которых уже много лет говорит Баку.

Повторим: оппоненты Пашиняна мало напоминают носителей гражданских добродетелей. Речь идет о пестрой коалиции сомнительных фигур - от преступных олигархов и оружейных контрабандистов до радикальных клерикалов и политических авантюристов из архива истории, которых объединяют реваншистские устремления.

Проблема в другом: власти Армении, которых на Западе продолжают преподносить как «реформаторов» и «демократов», расправляются с политическими оппонентами с использованием откровенно авторитарных методов. И все это происходит при полном молчании - том самом, которое мгновенно сменяется громкой однобокой риторикой, как только речь заходит об Азербайджане.

Настолько откровенная выборочность серьезно подрывает доверие к международным правозащитным механизмам и ставит под сомнение их объективность. И до тех пор, пока разрыв между декларируемыми принципами и реальной практикой будет настолько очевидным, любые ссылки на «европейские ценности» будут восприниматься не более чем как пустой рекламный слоган, не имеющий ничего общего с действительностью.

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