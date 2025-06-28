Россия теряет лицо? Вместо диалога - шовинизм, репрессии и дискриминация

Похоже, Россия стремительно погружается в атмосферу ксенофобии, шовинизма и агрессивного национализма, при этом, внутренние проблемы все чаще обращаются против самых уязвимых групп — представителей мусульманских народов, мигрантов и т.д.

Эта политика приобрела системный и угрожающий характер, выходящий за пределы самой России и затрагивающий соседние государства, в том числе, Азербайджан. На фоне провалов на внешнеполитическом фронте и изоляции со стороны Запада, Москва отчаянно ищет новые мишени для агрессии — и в большей степени это не только граждане других стран, но и собственные граждане, не являющиеся этническими русскими.

Очередным тревожным и возмутительным эпизодом стало нападение на азербайджанцев утром 27 июня в Екатеринбурге.

Как официально заявило Министерство иностранных дел Азербайджана, в результате рейда, проведенного Федеральной службой безопасности России в домах, где проживали наши соотечественники, были зафиксированы случаи гибели, нанесения тяжких телесных повреждений, а также задержания девяти человек.

Эти действия вызвали в Баку справедливую и резкую реакцию: Азербайджан потребовал срочного, всестороннего и прозрачного расследования произошедшего и привлечения к ответственности виновных.

Произошедшее — не локальный инцидент, а звено в цепи нарастающего насилия по отношению к этническим меньшинствам и особенно — к представителям мусульманских народов, живущим в России.

Такие действия российской стороны, совершаемые на фоне продолжающейся милитаризации общества и преследования так называемых «неблагонадежных» этносов, становятся частью общего давления на мигрантов.

Уже не первый месяц Россия системно вовлекает мигрантов в войну против Украины, используя методы шантажа, угроз, фальсификации уголовных дел и давления на семьи. Мигрантам инкриминируются преступления, которых они не совершали, их ставят перед выбором: отправиться на фронт или оказаться за решеткой. И даже после участия в боевых действиях они не получают обещанных выплат и сталкиваются с повторным шантажом и повторной мобилизацией. Это не единичные случаи, а отлаженная модель государственного давления.

Жертвами становятся не только мигранты, но и граждане России, не являющиеся этническими русскими.

Внутренняя этническая дискриминация, ранее завуалированная риторикой о «многонациональном государстве», теперь проявляется открыто. Национальная принадлежность все чаще становится фактором системного неравенства, а представители мусульманских народов все больше сталкиваются с дискриминацией и давлением.

В этом контексте стоит отметить, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сам признал участие мигрантов в войне, представив это как оправданную и целенаправленную практику. Тем самым российская власть открыто легализует опасную стратегию использования слабых и уязвимых групп как «пушечного мяса».

В этой обстановке действия Москвы в отношении Азербайджана становятся все более вызывающими. Баку до сих пор не получил ответа от Москвы по расследованию крушения вблизи аэропорта Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку — Грозный.

Надо понимать, что полное бездействие Москвы по этому вопросу, отсутствие расследования и объяснений — вызов не только Азербайджану, но и международной правовой системе. Азербайджан со своей стороны продолжит добиваться привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций и дачи справедливой правовой оценки.

Еще один недружественный шаг Москвы — недопущение азербайджанского депутата на территорию России. Это невозможно расценивать иначе как демонстративную враждебность, направленную на подрыв политических и межпарламентских связей, а также как нарушение международных норм, предусматривающих уважение к официальным лицам других государств. Подобные действия вписываются в общую картину системного давления и недружественной политики в отношении Азербайджана.

Все это сопровождается еще и кибератаками против азербайджанских медиа-ресурсов. Доклад комиссии Милли Меджлиса о внешних вмешательствах и гибридных угрозах, в котором прямо указывается на российский след, подтверждает факт целенаправленного вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Киберпространство превращается в еще одно поле конфронтации, где вместо партнерства наблюдается агрессия, направленная на подрыв стабильности, суверенитета и информационной безопасности.

Параллельно в России усиливается волна исламофобии. Риторика российских пропагандистов, в том числе близких к Кремлю фигур вроде Владимира Соловьева, все чаще принимает антиазербайджанский, антимусульманский характер.

В условиях неудач на фронтах и международной изоляции Россия пытается консолидировать общество за счёт образа «внутренних врагов», объявляя им мусульман, мигрантов, нерусских народов, включая азербайджанцев.

Это не просто проявление дискриминации, а осознанная политика разжигания ненависти, нацеленная на отвлечение общества от внутренних проблем.

В региональном измерении усиливаются процессы, направленные на дестабилизацию Южного Кавказа.

Во многом с подачи Москвы вновь активизируются пророссийские реваншистские силы в Армении, в частности, связанные с именами Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Эти фигуры, утратившие общественное доверие и отправленные в архив истории, при поддержке Кремля вновь пытаются занять ведущие позиции в политической повестке, стремясь дестабилизировать ситуацию в Армении, усилить хаос и вернуть регион под контроль России.

Цель очевидна — превратить Южный Кавказ в арену новой войны, в которой Москва будет играть роль кукловода.

Азербайджан решительно противостоит попыткам втягивания региона в конфронтацию и оказания давления - будь то дискриминация наших соотечественников, гибридные атаки или дипломатические провокации. Все эти попытки неизбежно встречают достойный отпор - государство защищает права своих граждан, свои границы, свои национальные интересы. И делает это на основе твердой политической воли, в рамках международного права.

Сегодня как никогда важно укреплять международные альянсы, расширять информационное присутствие, наращивать дипломатическую активность и демонстрировать готовность к защите своих интересов — как внутри страны, так и за ее пределами. Азербайджан не допустит того, чтобы его граждане становились жертвами чужих амбиций.

Азербайджанская общественность ожидает от России проявления ответственности и прекращения практики, несовместимой с принципами добрососедства, прав человека и международного права. Настало время отказаться от языка силы, дискриминации и вражды. Вместо поощрения репрессий, ксенофобии и давления необходимо вернуться к уважению суверенитета других государств, достоинства народов и основополагающих норм международного сосуществования. Мы и ранее, и сейчас, призываем российскую сторону отказаться от действий, разрушающих доверие между нашими странами, прекратить неправомерные меры в отношении азербайджанцев, обеспечить объективное расследование всех фактов насилия и нарушений. Тишина в ответ на очевидную несправедливость не может быть вариантом. Именно ответственность является путем к восстановлению доверия и взаимопонимания.

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