Начался суд над членом ИГИЛ, задержанным СГБ Азербайджана при подготовке теракта в синагоге в Баку

В Азербайджане начался суд над Абдуллой Алиевым, обвиняемым в подготовке террора.

Как сообщает АПА, уголовное дело, возбужденное в отношении Абдуллы Алиева в Службе государственной безопасности (СГБ), направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в исполнение судье Айгюн Гурбановой.

Сегодня состоялось подготовительное судебное заседание. На процессе были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Подготовительное заседание будет продолжено 12 мая.

Отметим, что Абдулла Алиев обвиняется по ст. 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) по предварительному сговору), 28, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) и другим статьям УК АР.

Он был задержан сотрудниками СГБ при подготовке нападения на еврейскую синагогу в Баку с «коктейлем Молотова».

Согласно обвинению, 18-летний Абдулла Алиев, проживающий в городе Сумгайыт и связанный с террористической организацией «ИГИЛ Хорасан», планировал теракт против «Бакинской синагоги горских евреев».

28 декабря прошлого года он подъехал к еврейской синагоге на машине и готовился совершить нападение на нее с «коктейлем Молотова» и другими предметами, которые планировал использовать в качестве оружия.

В ходе операции у Абдуллы Алиева и в его автомобиле были обнаружены и изъяты предметы, которые он хотел использовать в качестве оружия.