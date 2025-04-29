BP сообщает о падении прибыли на 48 процентов

British Petroleum (BP) во вторник сообщила о более сильном, чем ожидалось, падении чистой прибыли на 48 процентов до 1,4 млрд долларов из-за ослабления переработки и торговли газом, а также объявила об уходе своего директора по стратегии в попытке укрепить доверие инвесторов.

Аналитики, опрошенные самой BP, ожидали получения компанией прибыли в размере 1,53 млрд долларов.

Британский энергетический гигант отказывается от планов по сокращению добычи углеводородов и наращиванию своего низкоуглеродного бизнеса. Эти планы продвигала директор по стратегии и устойчивому развитию Джулия Черчия, которая во вторник объявила, что уйдет в отставку 1 июня, передает агентство Reuters.

BP испытывает в последнее время серьезное давление со стороны инвесторов из-за неудовлетворительных результатов. Глава BP Мюррей Окинклосс уже принял ряд мер, включая сокращение издержек на 2 млрд долларов и увольнение 5 процентов сотрудников. Кроме того, компания пересмотрела цели по снижению добычи нефти и газа на 40 процентов к 2030 году. Теперь в планах компании сокращение лишь на 25 процентов, и возможно дальнейшее снижение цели.