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Фархад Мамедов: Некоторые штрихи к разгорающемуся конфликту между Индией и Пакистаном

First News Media10:17 - Сегодня
Фархад Мамедов: Некоторые штрихи к разгорающемуся конфликту между Индией и Пакистаном

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Эскалация между Индией и Пакистаном набирает обороты и все идет в ускоренном темпе. История конфликта начинается с момента образования современных государств Индии и Пакистана, поэтому не будем вдаваться в историю…

Отметим, что граница между Индией и Пакистаном очень длинная – около 3000 км. Основная напряженность на севере, там, где все сложно – переплетение территорий Индии, Пакистана, Китая и немного Афганистана…

Плюс, территория, где могут развернуться активные боевые действия, близка к столице Пакистана, поэтому для Пакистана это важная составляющая в контексте угрозы применения ядерного оружия…

Да, обе страны обладают ядерным оружием, и этот компонент вызывает дополнительный интерес и озабоченность…

Фактор Китая… Северная часть Пакистана граничит с Китаем – более 500 км, транспортные артерии Пакистана и Китая носят стратегический характер для Пекина, это часть проекта Один пояс – Один путь – с севера и выход к океану… Китай не может и не должен будет оставаться в стороне, если военный конфликт в регионе будет угрожать стратегическим проектам Китая…

Возвышающаяся Индия

За последние несколько лет Индия переживает рост, как в экономической, так и в военной сферах. Индийская диаспора за рубежом занимает активную позицию в ведущих государствах мира и транснациональных корпорациях. Фашистский по содержанию режим премьер-министра Моди консолидирует власть в стране, и для возвышающегося государства война является важной составляющей перехода в верхнюю лигу государств…

Пакистан переживает кризисы в политической и экономической сферах, однако война с Индией способствует консолидации общества. Наряду с этим, Пакистан традиционно обладает профессиональной армией и сухопутные войска являются ведущей силой армии…

Где Южный Кавказ в этом противостоянии?

За последние годы Индия и Пакистан обзавелись стратегическими партнерами в нашем регионе. Пакистан группируется с Азербайджаном, Индия активизировалась в направлении Армении. Военная составляющая в этом партнерстве занимает центральное место в обоих форматах…

Распространение противостояния Индии и Пакистана на регион Южного Кавказа минимальное, Баку и Иреван ограничатся заявлениями поддержки своих стратегических партнеров.

Влияние на Азербайджан

Вот тут разворачивается очередной раунд противостояния между союзником Азербайджана Турцией и стратегическим партнером Израилем. Турция поддерживает Пакистан, сотрудничество в военной сфере между Турцией и Пакистаном насчитывает несколько десятилетий. Военные советники Турции уже в Исламабаде… Израиль - один из ведущих партнеров Индии в военно-технической сфере. Да, индо-пакистанская война не такая географически близкая к Турции и Израилю, а значит, не носит экзистенциональный характер для Турции и Израиля, однако возможности ущипнуть друг друга в иной географии Анкара и Тель-Авив не упустят.

Вместо заключения

Как бы ни развивались события в индо-пакистанском противостоянии, для Азербайджана важно, чтобы Пакистан отстоял свои позиции, а в лучшем случае одержал победу. Самыми кровопролитными в ХХI веке должны быть войны на европейском континенте, и не должны повторяться в Азии, особенно в странах, которые близки Азербайджану.

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