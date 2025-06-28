Орбан: вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вступление Украины в НАТО приведет к вооруженному конфликту с Россией и к третьей мировой войне уже на следующий день.

"Украина в НАТО? Это будет означать войну с Россией и третью мировую войну уже на следующий день", - написал политик в X.

Затрагивая вопрос о возможном членстве Украины в Евросоюзе, Орбан заявил, что такой вариант развития событий "продвинет линию фронта в сердце Европы". "Это не дипломатия, а безумие. Нельзя кидать спички на бочку с порохом. Мы не дадим им превратить Европу в поле боя", - подчеркнул венгерский премьер.

Ранее Орбан заявлял, что в позициях НАТО и Евросоюза относительно приема Украины в эти организации произошел огромный поворот, свое мнение по этому вопросу изменила теперь даже Польша.