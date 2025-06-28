Свет знаний сквозь века

Азербайджан и Узбекистан: исторический опыт развития человеческого капитала.

Прагматической основой современного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном являются промышленная кооперация, транспортные коридоры и торгово-экономические связи. Обе страны подписали и ратифицировали Договор о союзнических отношениях, что закрепило высокий уровень двустороннего взаимодействия. По мнению ряда аналитиков, в стратегической перспективе Азербайджан представляет собой «окно Центральной Азии на мировые рынки».

Наряду с экономическим взаимодействием, важную роль играет и развитие политического компонента сотрудничества. В частности, стороны активно взаимодействуют в рамках Организации тюркских государств, способствуя консолидации тюркского мира и выработке общих подходов к региональной повестке.

Отдельного внимания заслуживает и углубление научно-образовательного сотрудничества, которое является важным условием устойчивого развития человеческого капитала. На первый взгляд, это направление может показаться относительно новым в структуре двусторонних отношений, однако его значение стремительно возрастает.

У наших народов богатый исторический опыт сотрудничества в сфере развития человеческого потенциала. Уже в конце XIX - начале XX вв. выдающиеся просветители обеих стран внесли неоценимый вклад в формирование нового типа личности - образованного, мыслящего человека, способного не только совершенствовать себя, но и активно преображать общество, частью которого он является. Их усилия были направлены не просто на передачу знаний, но на пробуждение общественного сознания, развитие национального самосознания и культурной самобытности. Их идеи и совместные начинания остаются актуальными и сегодня, служа для нас источником вдохновения и моделью подлинного сотрудничества.

Осмысливая исторический опыт, мы должны извлечь уроки для построения будущего.

Начать хотелось бы с такой личности, как Абдула Авлони. В 1904 году в возрасте 22 лет Авлони открывает новометодную школу. Действовал он в русле такого большого движения, как джадидизм (от арабского جديد‎ jadīd - «новый»). Это было общественное движение в сфере культуры, преследующее реформы в сфере образования.

Старое богословское образование не соответствовало духу Нового времени. Объективной необходимостью было внедрение в обучение достижений современных светских наук и соответствующих знаний новой индустриальной эпохи. Непосредственным основоположником джадидизма был крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский, который в 1883 году открыл первую джадидскую школу в Бахчисарае и начал издание газеты «Терджуман», которая впоследствии сыграла важную просветительскую роль в жизни мусульман России. Возможно, первую параллель и духовную связь можно проследить уже на данном этапе. Огромную роль в жизни и просвещении мусульманского населения Российской империи сыграла первая в России газета, издававшаяся на азербайджанском языке. Она была основана выдающимся азербайджанским просветителем Гасан беком Зардаби в 1875 году. После выхода в свет этой газеты, которая называлась «Экинчи», Зардаби начали писать из других городов Российской империи. Исмаил бек Гаспринский также обратился к нему с просьбой благословить свою газету.

Как видим, эти люди создавали единое культурное пространство, в котором происходило духовное взаимообогащение, направленное на привитие своим народам знаний и навыков, которые позволяли им реализовывать свой потенциал в качестве полезных членов общества. Не это ли есть развитие человеческого капитала?

Однако вернемся к Абдула Авлони. Он сам мастерил парты и доски для учеников своей школы. За полгода Авлони обучал детей грамоте. Он хотел преподавать в школах светские предметы: географию, химию, астрономию, физику, иностранные языки. Но реформы Авлони встречали сопротивление консервативно настроенных людей. По их требованию первая школа, открытая Авлони, была закрыта. Такая же участь постигла и вторую школу. Невзирая на то, что мракобесы называли его неверным, Авлони не переставал просвещать народ.

Он преподавал в школе бесплатно, раздавал детям книги, так как его ученики были из бедных семей. В 1909 году он создал организацию «Джемияти хайратия» - очередная параллель! В 1872 году Гасан бек Зардаби основал благотворительное общество «Джемияте-хейрие», цель которого заключалась в оказании материальной помощи учащимся из бедных семей и в распространении просвещения среди азербайджанского населения.

В период с 1905 по 1917 год Авлони активно выступал в прессе с публицистическими статьями, в которых отстаивал идеи просвещения, реформ и духовного обновления. В 1907 году, несмотря на запрет со стороны властей, он открыл газету «Шухрат». Однако его просветительская деятельность постоянно сталкивалась с сопротивлением: издания, которые он учреждал, регулярно закрывались, ему угрожали - обещали забросать камнями и даже отказывались читать ему жаназа-намаз (заупокойную молитву), если он не прекратит выпуск газеты.

Путь служения народу, ведущий к просвещению и пробуждению общественного сознания, оказался для Авлони дорогой, полной препятствий и опасностей. Но, несмотря на это, он не отступил от своего призвания, оставив глубокий след в истории тюркского просветительства.

Большое значение в рамках реформаторского движения придавалось образованию девочек. В Баку эту идею решил осуществить азербайджанский промышленник и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев, открыв в Баку современную школу для девушек-мусульманок. Реакционные ахунды и муллы настраивали темную, невежественную толпу против школы Тагиева. В отношении двух религиозных деятелей, одобривших идею, были совершены оскорбительные акции: дом кази Мир Магомета Керима облили керосином и едва не подожгли, а ворота ахунда Мирзы Абутураба измазали нечистотами. Но Тагиеву, так же как и Авлони, удалось преодолеть сопротивление мракобесов. Трудились они во имя одной светлой цели и боролись с одними и теми же силами тьмы.

Еще одной важной сферой народного просвещения в тот исторический период стало театральное искусство.

Именно в этой области сотрудничество азербайджанского и узбекского народов проявилось особенно ярко.

В 1909 году Авлони был приглашен в гости к одному генералу на выступление труппы азербайджанского театра.

После этого, в 1913 году, Абдула Авлони совместно с выдающимся просветителем узбекского народа Мунаввар-Кары Абдурашидхановым создают первую в Туркестанском крае любительскую театральную труппу «Турон».

Первым произведением, поставленным ими, стала пьеса идеолога джадидов, общественного деятеля и драматурга Махмудходжи Бехбуди «Падаркуш». Авлони пригласил для постановки пьесы профессионального режиссера из Азербайджана Али Аскара. Премьера состоялась 27 февраля 1914 года. Эта дата считается днем рождения узбекского национального театра, а Авлони - одним из его основоположников. На открытии Мунаввар-Кары Абдурашидханов сказал: «Всем нам известно, что до сих пор не было театра на родном языке. Слово «театр» на самом деле означает помещение, где преподносят «урок жизни», назидание или «школу великих». Сцена театра похожа на зеркальную комнату, где со всех сторон отражаются положительные и отрицательные стороны каждого, кто входит в нее, где каждый видит свои достоинства и недостатки и извлекает из них должные уроки».

Аналогичные процессы происходили и в Азербайджане. Еще в 1873 году выдающийся просветитель Гасан бек Зардаби вместе со своими учениками, среди которых особенно выделялся Наджаф бек Везиров, организовывал первые театральные постановки. Эти спектакли положили начало азербайджанскому профессиональному театру и стали важной вехой на пути культурного возрождения.

За годы существования труппы «Турон» было поставлено около 20 спектаклей, в центре которых находились актуальные социальные проблемы того времени. Многие из этих пьес были написаны самим Авлони, который одновременно выступал в роли драматурга, режиссера и актера.

Основной посыл его творчества заключался в необходимости образования и нравственного воспитания молодежи. В своих произведениях он остро критиковал невежество и мракобесие, подчеркивая, что просвещение жизненно важно как для мальчиков, так и для девочек - мысль, опережавшая свое время.

В 1916 году Авлони принимал у себя в Ташкенте известного азербайджанского актера Сидги Рухуллу. В том же году Рухулла организовал постановки опер и оперетт выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли на ташкентской сцене, тем самым оказав значительное влияние на становление музыкально-драматического театра в Узбекистане.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что азербайджанские деятели культуры стояли у истоков узбекского театрального искусства, внося важный вклад не только в развитие сценической культуры, но и в общее дело просвещения народов региона.

Вышесказанное свидетельствует о том, что сотрудничество наших народов в сфере развития человеческого капитала имеет глубокие исторические корни. Это не новая практика - это традиция, которой мы обязаны дать новое дыхание и современное содержание.

В 2020 году Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева выдающиеся просветители Абдула Авлони, Махмудходжа Бехбуди и Мунаввар-Кары Абдурашидханов были посмертно удостоены ордена «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся заслуги») за неоценимый вклад в формирование национальной системы образования.

Уверен, что изучение наследия таких выдающихся личностей, как Гасан бек Зардаби и Абдула Авлони, не только обогатит наше представление о прошлом, но и вдохновит новое поколение просветителей. Именно на их примере в XXI веке могут вырасти новые лидеры образования, способные сыграть ключевую роль в развитии интеллектуального и духовного потенциалов наших народов.

Источник: газета "Бакинский рабочий"