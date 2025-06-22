Община Западного Азербайджана поблагодарила государства-члены ОИС за безоговорочную поддержку

Достигнут очередной успех в получении международной поддержки в вопросе возвращения в Западный Азербайджан. Так, в итоговую декларацию 51-й сессии Совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшейся в Стамбуле, был включен пункт по вопросу Западного Азербайджана, а на сессии по этому вопросу была принята отдельная резолюция.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что в вышеупомянутых документах государства-члены ОИС осуждают депортации, совершенные Арменией в отношении западных азербайджанцев, уничтожение их культурного наследия и отрицание права Общины на возвращение. Государства-члены выражают свою безоговорочную поддержку безопасному и достойному возвращению западных азербайджанцев в родные края. «С принятием резолюции под названием «Право на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных с территории нынешней Армении», вопрос Западного Азербайджана был определен в качестве одной из основных тем повестки дня ОИС, и исполнительным структурам ОИС было поручено заниматься этим вопросом на регулярной основе.

«Вслед за решением, принятым по вопросу Западного Азербайджана на Банджульском саммите ОИС в прошлом году по инициативе руководства Азербайджана, принятие указанных решений Советом министров ОИС демонстрирует последовательный и принципиальный подход организации к этому вопросу.

Община Западного Азербайджана считает, что указанные решения будут способствовать установлению верховенства международного права и прав человека, мира, примирения и справедливости в регионе. Община искренне приветствует эти решения Совета министров ОИС и благодарит государства-члены ОИС за принятие этих решений», - подчеркивается в заявлении.