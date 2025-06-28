Временный поверенный РФ в Азербайджане вызван в МИД из-за инцидентов в Екатеринбурге

28 июня временный поверенный по делам посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с нападениями на азербайджанцев в Екатеринбурге.

Как передает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД.

«Российской стороне был выражен решительный протест в связи с рейдами, совершенными органами безопасности России 27 июня в квартирах наших соотечественников, в ходе которых были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжелые ранения, девять человек были арестованы. До сведения противоположной стороны доведено, что Баку ждет расследования вопроса и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех, совершивших насилие», — сообщили в МИД.