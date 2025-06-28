Баку требует расследования нападений на азербайджанцев в Екатеринбурге
Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с нападением на азербайджанцев в российском городе Екатеринбург.
Как сообщает 1news.az, в заявлении говорится о глубокой обеспокоенности в связи с событиями, произошедшими утром 27 июня. Согласно информации, в результате рейда, проведенного Федеральной службой безопасности РФ в домах, где проживают азербайджанцы, были зафиксированы случаи гибели соотечественников, нанесения им тяжких телесных повреждений, а также задержание 9 человек.
«Мы ожидаем от российской стороны срочного и всестороннего расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных в этих неприемлемых актах насилия в кратчайшие сроки», — подчеркивается в заявлении.
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