Эксперт: Системный характер провокаций против Азербайджана на территории России вызывает вопросы

Операции, проведённые в отношении проживающих в городе Екатеринбург Российской Федерации азербайджанцев, вызывают обоснованное недовольство и обеспокоенность.

Особую тревогу вызывает тот факт, что операция, в ходе которой многие наши соотечественники получили тяжёлые телесные повреждения, 2 человека погибли, а 9 были задержаны, была проведена официальным ведомством - Федеральной службой безопасности. Это, в свою очередь, порождает дополнительные вопросы.

Происшедшее больше похоже не на стандартную операцию правоохранительных органов, а на провокационный инцидент. Российская сторона обязана предоставить разъяснения по этому поводу и наказать виновных в насилии.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил член правления Совета прессы, медиаэксперт Мушвиг Алескерли.

Он отметил, что существуют и другие моменты, усиливающие недовольство и обеспокоенность азербайджанской стороны. Проблема в том, что инцидент, произошедший в городе Екатеринбург, не является единственным случаем провокаций, направленных против нас на территории Российской Федерации за последний год.

До сих пор не дана удовлетворительная оценка на инцидент, произошедший в декабре 2024 года, связанный с обстрелом азербайджанского гражданского самолёта. Молчаливая позиция и бездействие правоохранительных органов России по этому вопросу также усиливают недовольство. Кроме того, отказ во въезде на территорию России депутату Милли Меджлиса Азеру Бадамову, приглашённому на мероприятие в Астрахани, а также кибератаки на азербайджанские информационные ресурсы, осуществлённые с единой точки в феврале этого года, неизбежно формируют мнение о том, что на территории России некие центры целенаправленно разрабатывают и реализуют провокационные планы против Азербайджана.

«Подобный подход вынуждает Азербайджан прибегнуть к международным процедурам в связи с совершаемыми провокациями. Например, развивать тему с обстрелом самолёта на международной арене, инициировать дела на международных платформах для привлечения виновных к ответственности. Или в ответ на антиазербайджанские высказывания провокаторов вроде Соловьёва, звучащие с официальных российских медиаплощадок, начать в азербайджанских СМИ антироссийскую пропаганду. Похоже, именно к этому стремятся центры, стоящие за провокациями. Они пытаются вывести отношения между двумя странами из рамок добрососедства и перевести их в плоскость противостояния. Мы надеемся, что Российская Федерация осознает серьёзность этих провокаций и привлечет к ответственности тех, кто их совершает», — подчеркнул Мушвиг Алескерли.