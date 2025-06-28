 Эксперт: Системный характер провокаций против Азербайджана на территории России вызывает вопросы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Эксперт: Системный характер провокаций против Азербайджана на территории России вызывает вопросы

First News Media23:35 - 28 / 06 / 2025
Эксперт: Системный характер провокаций против Азербайджана на территории России вызывает вопросы

Операции, проведённые в отношении проживающих в городе Екатеринбург Российской Федерации азербайджанцев, вызывают обоснованное недовольство и обеспокоенность.

Особую тревогу вызывает тот факт, что операция, в ходе которой многие наши соотечественники получили тяжёлые телесные повреждения, 2 человека погибли, а 9 были задержаны, была проведена официальным ведомством - Федеральной службой безопасности. Это, в свою очередь, порождает дополнительные вопросы.

Происшедшее больше похоже не на стандартную операцию правоохранительных органов, а на провокационный инцидент. Российская сторона обязана предоставить разъяснения по этому поводу и наказать виновных в насилии.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил член правления Совета прессы, медиаэксперт Мушвиг Алескерли.

Он отметил, что существуют и другие моменты, усиливающие недовольство и обеспокоенность азербайджанской стороны. Проблема в том, что инцидент, произошедший в городе Екатеринбург, не является единственным случаем провокаций, направленных против нас на территории Российской Федерации за последний год.

До сих пор не дана удовлетворительная оценка на инцидент, произошедший в декабре 2024 года, связанный с обстрелом азербайджанского гражданского самолёта. Молчаливая позиция и бездействие правоохранительных органов России по этому вопросу также усиливают недовольство. Кроме того, отказ во въезде на территорию России депутату Милли Меджлиса Азеру Бадамову, приглашённому на мероприятие в Астрахани, а также кибератаки на азербайджанские информационные ресурсы, осуществлённые с единой точки в феврале этого года, неизбежно формируют мнение о том, что на территории России некие центры целенаправленно разрабатывают и реализуют провокационные планы против Азербайджана.

«Подобный подход вынуждает Азербайджан прибегнуть к международным процедурам в связи с совершаемыми провокациями. Например, развивать тему с обстрелом самолёта на международной арене, инициировать дела на международных платформах для привлечения виновных к ответственности. Или в ответ на антиазербайджанские высказывания провокаторов вроде Соловьёва, звучащие с официальных российских медиаплощадок, начать в азербайджанских СМИ антироссийскую пропаганду. Похоже, именно к этому стремятся центры, стоящие за провокациями. Они пытаются вывести отношения между двумя странами из рамок добрососедства и перевести их в плоскость противостояния. Мы надеемся, что Российская Федерация осознает серьёзность этих провокаций и привлечет к ответственности тех, кто их совершает», — подчеркнул Мушвиг Алескерли.

Поделиться:
438

Актуально

Политика

Сабина Алиева направила письмо российским омбудсменам по делу об убийстве ...

Политика

Эксперт: Системный характер провокаций против Азербайджана на территории России ...

Политика

Произошедшее в Екатеринбурге - пример этнической жестокости в отношении ...

Политика

Визит Оверчука в Азербайджан отменен

Политика

Эксперт: Системный характер провокаций против Азербайджана на территории России вызывает вопросы

Произошедшее в Екатеринбурге - пример этнической жестокости в отношении азербайджанцев

Визит Оверчука в Азербайджан отменен

Марков выразил обеспокоенность гибелью азербайджанцев в Екатеринбурге

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Временный поверенный РФ в Азербайджане вызван в МИД из-за инцидентов в Екатеринбурге

Официальный Баку опроверг утверждения посла Ирана в Армении

Сабина Алиева направила письмо российским омбудсменам по делу об убийстве азербайджанцев в Екатеринбурге

Последние новости

Скандал: Дед новой главы британской MI6 Блейз Метревели работал на нацистов - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 00:20

Сейфаддин Гусейнли: Кровь моих невинных братьев будет отомщена... - ФОТО

Сегодня, 00:10

Бывшему российскому парламентарию запретили въезд в Армению

28 / 06 / 2025, 23:50

Эксперт: Системный характер провокаций против Азербайджана на территории России вызывает вопросы

28 / 06 / 2025, 23:35

Произошедшее в Екатеринбурге - пример этнической жестокости в отношении азербайджанцев

28 / 06 / 2025, 23:25

Орбан: вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

28 / 06 / 2025, 23:05

ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал в Газе одного из основателей ХАМАС

28 / 06 / 2025, 22:35

Визит Оверчука в Азербайджан отменен

28 / 06 / 2025, 22:20

Марков выразил обеспокоенность гибелью азербайджанцев в Екатеринбурге

28 / 06 / 2025, 21:55

Свет знаний сквозь века

28 / 06 / 2025, 21:30

«Монако» объявил о переходе Поля Погба

28 / 06 / 2025, 21:05

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы в Италии

28 / 06 / 2025, 20:50

Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО СНБ Армении

28 / 06 / 2025, 20:35

Следком РФ возьмет под контроль расследование уголовного дела в Свердловской области

28 / 06 / 2025, 20:25

СМИ: Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

28 / 06 / 2025, 20:15

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

28 / 06 / 2025, 20:00

Emirates продлила ограничение на полеты в Иран до 5 июля

28 / 06 / 2025, 19:45

АДЖ организует дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку

28 / 06 / 2025, 19:30

Захарова: РФ разъяснила Азербайджану ситуацию с задержаниями в Екатеринбурге

28 / 06 / 2025, 19:20

Сабина Алиева направила письмо российским омбудсменам по делу об убийстве азербайджанцев в Екатеринбурге

28 / 06 / 2025, 19:00
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35