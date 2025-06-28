СМИ: Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Иран решил больше не допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-спикера парламента страны Хамида-Реза Хаджи Бабаи.

Сообщается, что решение правительства распространяется также на видеонаблюдение, которое ранее производилось на объектах, на которых вело мониторинг МАГАТЭ.

«Иран больше не будет допускать Гросси на свои ядерные объекты, а также не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения», — заявил источник издания.

Такое решение власти приняли после обнаружения в документах израильских властей информации о состоянии иранской ядерной отрасли.