 СМИ: Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

СМИ: Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

First News Media20:15 - Сегодня
СМИ: Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Иран решил больше не допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-спикера парламента страны Хамида-Реза Хаджи Бабаи.

Сообщается, что решение правительства распространяется также на видеонаблюдение, которое ранее производилось на объектах, на которых вело мониторинг МАГАТЭ.

«Иран больше не будет допускать Гросси на свои ядерные объекты, а также не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения», — заявил источник издания.

Такое решение власти приняли после обнаружения в документах израильских властей информации о состоянии иранской ядерной отрасли.

Поделиться:
150

Актуально

Политика

Сабина Алиева направила письмо российским омбудсменам по делу об убийстве ...

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Политика

Захарова: РФ разъяснила Азербайджану ситуацию с задержаниями в Екатеринбурге

Общество

В Баку найдено тело упавшего в канализацию молодого человека

В мире

Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО СНБ Армении

Следком РФ возьмет под контроль расследование уголовного дела в Свердловской области

СМИ: Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Emirates продлила ограничение на полеты в Иран до 5 июля

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

СМИ: Удары США по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к созданию атомной бомбы

Катар и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство

Хаменеи поздравил иранцев с победой - ОБНОВЛЕНО

Число жертв теракта в Дамаске выросло до 20 - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

«Монако» объявил о переходе Поля Погба

Сегодня, 21:05

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы в Италии

Сегодня, 20:50

Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО СНБ Армении

Сегодня, 20:35

Следком РФ возьмет под контроль расследование уголовного дела в Свердловской области

Сегодня, 20:25

СМИ: Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Сегодня, 20:15

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Сегодня, 20:00

Emirates продлила ограничение на полеты в Иран до 5 июля

Сегодня, 19:45

АДЖ организует дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку

Сегодня, 19:30

Захарова: РФ разъяснила Азербайджану ситуацию с задержаниями в Екатеринбурге

Сегодня, 19:20

Сабина Алиева направила письмо российским омбудсменам по делу об убийстве азербайджанцев в Екатеринбурге

Сегодня, 19:00

В Азербайджане скончался известный эксперт в сфере образования

Сегодня, 18:45

Закир Гасанов: Современная Азербайджанская армия, будучи самой мощной в регионе, стала гарантом мира и стабильности

Сегодня, 18:35

В Баку найдено тело упавшего в канализацию молодого человека

Сегодня, 18:20

В Лерике женщина подверглась нападению соседей

Сегодня, 18:10

В Баку продолжаются поиски молодого человека, провалившегося в люк: появились шокирующие подробности - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Иран частично открыл воздушное пространство для международных рейсов

Сегодня, 17:45

Трамп приказал прекратить финансирование связанных с беспорядками в США организаций

Сегодня, 17:35

Государственный таможенный комитет Азербайджана избран членом Политической комиссии Всемирной таможенной организации

Сегодня, 17:25

СБУ сообщает об уничтожении 3 российских вертолетов

Сегодня, 17:15

«Меня повалили и били ногами»: подробности задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге - ВИДЕО

Сегодня, 17:00
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35