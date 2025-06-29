Сейфаддин Гусейнли: Кровь моих невинных братьев будет отомщена... - ФОТО

Накануне днем мы узнали о трагическом инциденте, произошедшем в российском городе Екатеринбург.

Эти немыслимые акты зверства и насилия не подобают не только правоохранительным органам, но даже самым радикальным террористическим организациям. Ночью на квартиру, где проживают наши братья, было совершено нападение под видом спецоперации, были выломаны двери и совершены вторжения в дома.

На глазах у членов семей было совершено жестокое насилие, у них были отобраны телефоны, не было предоставлено никакой информации о том, куда увезли задержанных.

По информации, распространенной со ссылкой на официальные источники российских медиа, около 50 азербайджанцев были схвачены на улицах, в домах и на рабочих местах и подвергнуты тяжелым физическим пыткам. Сообщается, что их пытали электрическим током, различными способами подвергали невыносимому давлению. Отмечается, что несколько человек погибли за короткий промежуток времени в результате этого насилия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью медиа сказал журналист Сейфаддин Гусейнли, братья которого были убиты в России.

Отметив, что братья уехали в Россию из-за экономических трудностей, возникших в Азербайджане в 1990-х годах, журналист добавил: «Моему брату Зияддину Сафарову, который был зверски убит, было 55 лет. Он уехал в Екатеринбург в 1988 году на учебу. После него в этот город уехали другие родственники и со временем поселились там. Таким образом, в Екатеринбурге образовалась сильная диаспора, состоящая из патриотически настроенных сыновей нашего народа. Это были граждане, строго соблюдающие законы страны, в которой проживают, отличающиеся примерным поведением».

По словам С. Гусейнли, вслед за Зияддином Сафаровым, который отправился учиться в Екатеринбург, в этот город переехали и другие его братья. Хотя один из них был врачом по специальности, он оставил свою профессию из-за жизненных обстоятельств, а другой работал учителем русского языка. Сейфаддин говорит: «Еще один мой брат, Гусейн, был зверски убит. По иронии судьбы, мой брат, Бакир Сафаров, который преподавал русский язык, подвергся жестоким пыткам в результате преступного нападения в России. Им было 55 лет и больше, зрелые люди с жизненным опытом. Совершение такого зверства в отношении людей такого возраста - выходит за рамки права, справедливости, человечности. Это оскорбление, попытка унизить не только одну семью, но и в целом азербайджанскую диаспору, наш народ и его национальное достоинство».

Заявив, что он ежедневно был на связи с братьями, интересовался их самочувствием, условиями жизни, журналист отметил: «Они также интересовались положением наших родственников здесь, условиями их жизни, средствами к существованию. Последний раз мы разговаривали вечером 25 июня. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и попрощались. А 27 июня поступила эта ужасная и сокрушительная новость... Я до сих пор не был в Екатеринбурге, но то, что произошло, - это трагедия не только для нашей семьи, но и для всего азербайджанского народа. Это террористический акт, направленный против азербайджанского народа.

Некоторые из наших соотечественников, подвергшихся пыткам и давлению, в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии. Честно говоря, я очень серьезно обеспокоен их судьбой. Полученная нами информация не дает никаких оснований для оптимизма относительно их здоровья. Заказчики, зачинщики, виновники и исполнители этого преступления должны быть выявлены российским правительством и привлечены к ответственности перед законом. Я чувствую заботу и покровительство Азербайджанского государства над нашими соотечественниками, проживающими в Екатеринбурге и в России в целом.

В этот тяжелый момент я еще раз убедился, что наше государство не оставляет нас без внимания. Но еще раз подчеркиваю: там проживают сотни тысяч азербайджанцев и они всегда должны чувствовать поддержку Азербайджанского правительства. Никто не должен играть их судьбой таким образом».