Emirates продлила ограничение на полеты в Иран до 5 июля

Эмиратская флагманская авиакомпания Emirates продлила ограничение на полеты в Иран, отменив все рейсы между Дубаем и Тегераном до 5 июля включительно.

Согласно заявлению Emirates, решение обусловлено "ситуацией в регионе". При этом авиакомпания объявила о возобновлении полетов в Ирак. Регулярные рейсы по маршрутам Дубай - Багдад и Дубай - Басра возобновятся с 1 и 2 июля соответственно.

Иран стал постепенно открывать свое воздушное пространство с 25 июня. 28 июня иранские власти разрешили полеты международных авиакомпаний над центральной областью страны и частично - над западной.

Воздушное пространство Ирана оставалось закрытым с 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против исламской республики.