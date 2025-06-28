Бывшему российскому парламентарию запретили въезд в Армению

Бывшего депутата Госдумы России и сенатора Совета Федерации РФ, главу Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, который прилетел в Иреван с частным визитом, в аэропорту столицы Армении Звартнотц на погранконтроле, после проверки его документов заявили, что ему придется вернуться в Россию.

«Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана», - отметил Клинцевич, сообщает «Комсомольская правда».

Источник: News.am