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Бывшему российскому парламентарию запретили въезд в Армению

First News Media23:50 - 28 / 06 / 2025
Бывшему российскому парламентарию запретили въезд в Армению

Бывшего депутата Госдумы России и сенатора Совета Федерации РФ, главу Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, который прилетел в Иреван с частным визитом, в аэропорту столицы Армении Звартнотц на погранконтроле, после проверки его документов заявили, что ему придется вернуться в Россию.

«Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана», - отметил Клинцевич, сообщает «Комсомольская правда».

Источник: News.am

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