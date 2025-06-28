Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО СНБ Армении
Адвокат армянского архиепископа Микаэля Аджапахяна Ерем Саркисян сообщил о переводе своего клиента в СИЗО.
Об этом он рассказал в интервью «Sputnik Армения».
«Это правда, мы изначально думали, что архиепископа увезли в уголовно-исполнительное учреждение "Нубарашен", но несколько часов назад мы узнали, что его перевели в СИЗО "Ереван-Кентрон"», — сообщает юрист.
Уточняется, что это изолятор при Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.
Источник: Lenta.ru
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