Захарова: РФ разъяснила Азербайджану ситуацию с задержаниями в Екатеринбурге

Приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах РФ Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации с задержаниями членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов", - указала дипломат.

Как напомнила Захарова, данную ситуацию уже прокомментировало СУ СК России по Свердловской области. "В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

"Следственные действия по упомянутым уголовным делам продолжаются. Более детальная информация по мере поступления будет обнародована по линии Следственного комитета Российской Федерации", - заключила Захарова.

Источник: ТАСС