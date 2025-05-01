Возобновил деятельность Бакинский филиал Bank Melli İran.

Об этом АПА сообщили в филиале. Согласно информации, бакинский филиал банка возобновил деятельность с 29 апреля. Филиал уже начал выдачу кредитов и прием депозитов.

Отметим, Центральный банк Азербайджана начал проверки в филиале в мае 2023 года. С того периода, за исключением валютных операций, на остальные операции было наложено ограничение. Председатель ЦБА Талех Кязымов в своем заявлении по этому поводу ранее отметил, что в филиале были выявлены некоторые недочеты, и на определенные услуги были наложены ограничения: «Банк соответствует нормативным требованиям, не представляет риска для финансового сектора. После устранения выявленных недочетов он сможет продолжить свою деятельность».