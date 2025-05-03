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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом - ФОТО

First News Media20:10 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом - ФОТО

3 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Патриарха Кирилла.

В ходе беседы с удовлетворением были упомянуты визиты Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Азербайджан и его встречи с главой государства и первой леди.

Была затронута тема господствующей в нашей стране мультикультуральной среды, подчеркнуто, что в Азербайджане представители различных религий живут в условиях мира и гармонии. В этом контексте были отмечены внимание и забота, проявляемые к православной христианской общине в нашей стране, доведено до внимания, что представители этой общины также достойно представлены в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана. Было сообщено, что обеспечение религиозной толерантности, будучи одним из ключевых направлений государственной политики, на протяжении многих лет также является образом жизни нашего народа.

Затем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени Русской Православной церкви.

Отметим, что первая леди Азербайджана удостоена этого ордена указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе, развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.

Первая леди Мехрибан Алиева выразила признательность за оказанное внимание.

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