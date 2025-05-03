Посол КНР: Вашингтон не запугает Пекин пошлинами

Соединенным Штатам не удастся запугать Китай своими решениями в двусторонней торговле, и Вашингтону следует наладить с Пекином равноправный диалог, если он хочет вести переговоры по этим вопросам.

С таким предупреждением в адрес американской администрации выступил посол КНР в США Се Фэн.

Как он отметил, "взвинчивание ставок таможенных пошлин не идет на пользу никому". "Это дестабилизирует работу бизнеса, ведет к росту расходов, бьет по финансовым рынкам и замедляет общемировой [экономический] рост. Война пошлин была начата не Китаем. Мы не хотим воевать. Но нас и не запугать. Мы защищаем не только собственные законные права и интересы, но и международный торговый порядок", - сказал дипломат. "Если США хотят вести переговоры, то им следует действовать в духе равноправия, уважения и по принципу взаимности", - подчеркнул Се Фэн, выступая в посольстве на дне открытых дверей.

При этом дипломат заверил, что Китай собирается углублять связи с зарубежными торговыми партнерами.

"Когда нации налаживают между собой связи, они процветают. Когда они замыкаются в себе, они оказываются в числе отстающих. И открытая для мира дверь Китая будет только распахиваться еще более широко. История показывает, что открытость приносит прогресс, в то время как изоляция приводит к застою", - заявил посол.

"В сегодняшней глобальной экономике ни одна отдельно взятая страна не может процветать в одиночку.

Торговля - это не игра с нулевой суммой, возведение барьеров лишь блокирует общий рост. США давно извлекали выгоды из глобальной торговли, получая товары со всего мира по доступным ценам и лидируя в сферах финансов, технологий и услуг", - указал Се Фэн.

По его словам, "китайско-американские экономические отношения являются в целом сбалансированным и взаимовыгодными". "Независимо от того, как меняется мир, Китай сохраняет приверженность стабильному росту и большей открытости", - добавил дипломат.

Источник: ТАСС