Президенты Турции и ТРСК открыли в Лефкоше комплекс «Республика»

В столице Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Лефкоше в субботу, 3 мая состоялась церемония открытия нового комплекса «Республика».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия комплекса, на территории которого, наряду с Администрацией Президента ТРСК, расположены здания парламента, правительства и Верховного суда Северного Кипра, приняли участие лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ТРСК Эрсин Татар.

Обращаясь к собравшимся, Президент Турции выразил глубокое удовлетворение завершением масштабного проекта, начало которому было положено в 2022 году.

«Сегодняшнее мероприятие – не рядовое, а знаковое. Открытие комплекса «Республика» ТРСК – показатель нашей воли и решимости к свободе, отражение растущего доверия к ТРСК», - подчеркнул Эрдоган, указав, что общая площадь нового комплекса, возведенного при поддержке Турции, превышает 639 тыс. кв.км.

Президент Турции сообщил, что на первом этапе сданы в эксплуатацию здания Администрации Президента и парламента ТРСК, а в скором будущем сюда переедут правительственные учреждения, Верховный суд, будут открыты Национальный сад и мечеть.

Турецкий лидер подчеркнул решимость к дальнейшей поддержке народа ТРСК.

Действующее здание Администрации Президента ТРСК планируется превратить в музей.