Состоялась презентация поэтического сборника «Эпоха Рифмы» - ФОТО

3 мая в Кинотеатре «Низами» состоялась презентация поэтического сборника «Эпоха Рифмы» — второго издания Литературного проекта «Современные поэты» Азербайджана, подготовленного в сотрудничестве с Азербайджанским Детским Фондом.

Открыли мероприятие тёплыми приветственными словами руководитель Литературного проекта — член Союза писателей Азербайджана и Всемирной организации писателей — Лала Гасанова и председатель Азербайджанского Детского Фонда — Захра Бадалбейли.

С вдохновляющей речью и добрыми пожеланиями выступила доктор филологических наук, профессор, заслуженный журналист Азербайджана Флора Наджи. Именно она, совместно с почётным членом Союза писателей Азербайджана, членом Союза писателей России, главой координационного совета Всемирной организации писателей (WOW) Эльдаром Ахадовым, подготовила литературную рецензию на сборник, добавив ему глубину и значимость.

В издание вошли стихотворения пятнадцати современных авторов, объединившихся во имя благородной цели — сделать этот сборник благотворительным. Все средства от его продажи будут направлены на помощь детям, находящимся под опекой Азербайджанского Детского Фонда.

В поэтической части программы своими произведениями поделились: Айтен Гасанзаде, Тюркан Байрамзаде, Заур Джафаров, Гюнатай Гусейнова, Ляман Гасанова, Байрам Магеррамов, Тамила Шихамирова, Нелл Кьюри, Ольга Шалаева, Самира Шихиева, Ренат Ильязов, Назрин Гадж-Мамедова, Зульфия Бабаева и Арзу Манафлы.

Творческую атмосферу вечера украсил танцевальный номер в исполнении Международной академии акробатики, гимнастики и танца SanSara под руководством Ирины Цуркан, с хореографией Дианы Цуркан.

Особое настроение придал народный танец «Nəlbəki» в музыкальном сопровождении дуэта: тар — Нихад Гадырли и канон — Али Керимли, лауреат международных конкурсов и ученик музыкальной школы имени Муслима Магомаева.

Завораживающим музыкальным акцентом вечера стало исполнение композиции Тофика Кулиева «Lirik Mahnı» педагогом, профессиональным певцом и композитором Гасимом Халиловым.

В завершение Лала Гасанова выразила искреннюю благодарность руководству Кинотеатра «Низами» за тёплый приём и поддержку культурной инициативы.

Среди гостей присутствовали уважаемые писатели, поэты и представители творческой интеллигенции.