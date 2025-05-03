Посол РФ: Армению не должны использовать в качестве «второго» фронта против России

РФ рассчитывает, что армянские власти не позволят использовать страну для открытия "второго фронта" противостояния с Москвой.

Об этом в интервью ереванскому порталу 168.am заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"К сожалению, мы давно фиксировали, что за благостными декларациями западных государств, активничающих в регионе, скрываются недобрые замыслы. Впрочем, их официальные представители сами оформили "явку с повинной" вскоре после начала Специальной военной операции на Украине. Официальные лица Государственного департамента США, ЕС и его государств-членов "сбросили маски" и начали открыто заявлять, что намерены добиваться снижения "злокачественного" влияния России, а также Ирана и Китая на Южном Кавказе. С этим связаны их нацеленность на разрушение союзнической связки Еревана с Москвой под предлогом помощи армянским партнерам в "диверсификации отношений". Армения как суверенная страна, безусловно, имеет полное право развивать отношения с кем пожелает. При этом мы обоснованно рассчитываем, что наши армянские союзники не позволят русофобским силам на Западе использовать свою прекрасную страну для открытия в регионе "второго фронта" противостояния с Россией, а также не станут подрывать свое участие в динамично развивающихся процессах евразийской интеграции", - отметил он.

Глава российской дипмиссии также добавил, что "РФ не против любой западной активности и присутствия западных стран". "Отнюдь нет. Для нас принципиально важно, с какими истинными целями и задачами внешние игроки приходят на Южный Кавказ", - подчеркнул он.

Источник: ТАСС