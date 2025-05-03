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В Дамаске задержали генсека Народного фронта освобождения Палестины

First News Media20:15 - Сегодня
В Дамаске задержали генсека Народного фронта освобождения Палестины

Подчиняющиеся новым властям Сирии силы безопасности задержали генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (Главное командование) Таляля Наджи.

Об этом сообщило Сирийское телевидение в Telegram-канале.

По его информации, Наджи был задержан в Дамаске. Других подробностей произошедшего не приводится.

Палестинские источники подтвердили информацию о задержании телеканалу Al Masirah. Канал также уточнил, что за домом Наджи было установлено видеонаблюдение.

1 мая газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники информировала, что новые власти Сирии сообщили представителям палестинских фракций о планах взять под контроль распространение оружия среди его членов на территории арабской республики. По данным газеты, вопрос сдачи оружия членами палестинских группировок не поднимался, речь шла именно о проблеме его распространения, особенно в палестинских лагерях.

21 апреля сирийские силы безопасности задержали в Дамаске двух лидеров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" - официального представителя движения в Сирии Халеда Халеда и главу оргкомитета Абу Али Ясира. Задержание произошло спустя менее чем двое суток после официального визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Дамаск.

Источник: ТАСС

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