Восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти с июня

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сократившие в 2023 году добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, решили с июня увеличить ее на 411 тыс. б/с, сообщили в ОПЕК, передает Trend.

Сообщается, что это эквивалентно трем ежемесячным приростам.

Отмечается, что партнеры договорились ежемесячно пересматривать план с учетом рыночной ситуации, уровня исполнения соглашения и необходимости компенсации недосокращений.

Как отметила ОПЕК, решение об ускорении принято на фоне "здоровых рыночных условий и низких запасов нефти", а мера позволит странам быстрее выполнить обязательства по компенсации.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) подчеркнули, что это решение даст им возможность быстрее компенсировать недовыполненные сокращения.

Также отмечается, что в случае необходимости наращивание добычи может быть приостановлено или отменено — такая гибкость позволит группе сохранять стабильность на рынке.