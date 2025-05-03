Азербайджанская команда заняла первое место на TECHNOFEST-2025 в Северном Кипре

Команда "Гызыл Гая", представляющая Азербайджан на TECHNOFEST-2025 в Северном Кипре, удостоилась первого места.

Как сообщает сотрудник Report с места события, награду азербайджанской команде вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Команда "Гызыл гая" заняла первое место в категории туризм.

Отметим, что 11-й фестиваль TECHNOFEST-2025 продлится до 4 мая. Фестиваль поддерживается администрацией президента Турецкой Республики Северного Кипра, Министерством промышленности и технологий Турции и Фондом технологической команды Турции (T3 Foundation).