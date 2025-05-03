Владимир Путин поздравил президента Азербайджана

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От души поздравляю Вас по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая эту юбилейную дату, граждане наших стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками.

Убежден, что славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

Прошу передать всем ветеранам, проживающим на Азербайджанской земле, слова искренней признательности, сердечные поздравления, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия».