В Сумгайыте обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы

В различных районах города Сумгайыт были обнаружены единицы огнестрельного оружия и значительное количество боеприпасов.

Об этом сообщает Report.

Так, на территории посёлка Джорат было найдено одноствольное охотничье ружьё. Ещё одно охотничье ружьё обнаружено в районе Хазарских садов.

В посёлке Гаджи Зейналабдин сотрудники правоохранительных органов изъяли 145 патронов калибра 7,62 мм, 72 патрона калибра 5,45 мм, предназначенных для автомата Калашникова, а также три магазина к данному виду оружия. Кроме того, были найдены 40 патронов калибра 9 мм, предположительно предназначенных для пистолета типа «Макаров».

Все обнаруженные предметы переданы соответствующим структурам. По данному факту проводится расследование.