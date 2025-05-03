Иностранным гражданам могут ограничить работу в Грузии

МВД работает над регулированием вопроса трудоустройства иностранных мигрантов на грузинском рынке и введением для них лимитов, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

В Грузии идет ужесточение законов в отношении иностранных граждан, в частности вводится наказание в виде выдворения из страны за совершение ряда административных и уголовных правонарушений, а также упрощается решение вопроса предоставления страной убежища.

"Из-за несовершенства законодательства в этой части возникают случаи, когда грузинские работники теряют работу, а их место занимают иностранцы. При этом к ним не предъявляется никаких требований, и работодатель не обязан уведомлять государство. Поэтому вопрос будет урегулирован, и мы представим парламенту пакет изменений. Это позволит нам контролировать ситуацию и избежать тех угроз, которые существуют сегодня", – сказал Дарахвелидзе.

По его словам, опыт установления лимитов для трудоустройства иностранных граждан есть у многих стран.

"Если такие механизмы есть у других стран, почему у нас это не должно быть урегулировано?! Этот вопрос вызывает справедливое возмущение наших граждан", – заявил Дарахвелидзе.

На сегодняшний день компания только в особых случаях обязана трудоустраивать местных жителей в рамках договора с государством.

Других ограничений для компаний не существует, и они вправе сами решать, кого принимать на работу, иностранцев или граждан Грузии, руководствуясь своими интересами.

Источник: Sputnik-georgia