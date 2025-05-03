Израиль может расширить операцию в Газе в течение нескольких дней

Армия Израиля может активизировать военное наступление в Газе в ближайшие дни и для этого начнет призывать десятки тысяч резервистов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, решение о расширении операции было принято в ходе заседания кабмина израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 3 мая.

Как отмечает агентство, активизация боевых действий случится на фоне растущего давления на Нетаньяху за рубежом и внутри страны из-за тупика в затянувшейся войне с палестинским движением ХАМАС.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в палестинском анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня.

Канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.

Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

Источник: ТАСС